Израильские военные обстреляли вооруженную группу на Голанских высотах

10:20 Источник: Коммерсант.ru

Израильские военные обстреляли вооруженную группу, пытавшуюся пересечь линию «Альфа» и пройти на занятую Израилем часть Голанских высот, сообщает армия обороны страны в Twitter.

Армия обороны пообещала «и впредь препятствовать любым нарушениям суверенитета Израиля» и положений Соглашения о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года, предусматривающего создание на Голанских высотах демилитаризованной зоны и присутствия там миротворцев ООН. Коммерсантъ