Посла США подвергли критике за слова о российских Ту-160

10:32 Источник: Газета.Ru

Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с «музейными экспонатами». По мнению экспертов издания, Ту-160 останутся актуальными в ближайшем будущем.

Автор статьи также отметил, что «в атмосфере политического позерства» необходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских самолетов. Газета.Ru