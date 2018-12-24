Россияне назвали важнейшие события уходящего года
11:00 24.12.2018 Источник: РБК
Итоги опроса «События и оценки уходящего года» (копия имеется у РБК) представили социологи Левада-центра. Респонденты отвечали на вопрос «Какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими?».
Список ключевых событий возглавили открытие Крымского моста (этот вариант выбрали 47% респондентов); пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст увеличили до 65 лет для мужчин и 60 для женщин (46%); выборы главы государства (37%). Далее идут проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), стрельба в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%), военные действия в Сирии (ракетные удары США, крушение российского самолета-разведчика ИЛ и др. — 22%).
В топ-10 главных событий также вошли Зимние олимпийские игры в Корее (20%), выступление российских спортсменов под нейтральным флагом (19%), продолжение военного конфликта на востоке Украины, гибель главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко (19%).
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