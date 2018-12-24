Возможный отток украинских мигрантов в Германию беспокоит Польшу
11:05 24.12.2018 Источник: REGNUM
Если Германия примет закон о трудоустройстве иностранцев, Польшу покинет как минимум 500 тыс. граждан Украины, сказано в статье, опубликованной 23 декабря в немецкой газете Die Welt.
«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил представитель Союза предпринимателей и работодателей Польши Якуб Бинковский.
В издании отметили, что на территории Польши проживает около двух млн украинских мигрантов, убежища в стране попросили всего несколько сотен из них.
Союз предпринимателей и работодателей всячески способствует привлечению украинских мигрантов в страну, а также просит правительство Польши принять меры по их дальнейшей ассимиляции.
Напомним, 19 декабря правительство Германии согласовало текст закона об иммиграции, который позволит с 2020 года привлекать на работу граждан иных государств, не входящих в Евросоюз, и в частности граждан Украины.
Теперь законопроект должен одобрить бундестаг. ИА REGNUM
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать