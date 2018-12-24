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Возможный отток украинских мигрантов в Германию беспокоит Польшу

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11:05 24.12.2018 Источник: REGNUM

Если Германия примет закон о трудоустройстве иностранцев, Польшу покинет как минимум 500 тыс. граждан Украины, сказано в статье, опубликованной 23 декабря в немецкой газете Die Welt.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил представитель Союза предпринимателей и работодателей Польши Якуб Бинковский.

В издании отметили, что на территории Польши проживает около двух млн украинских мигрантов, убежища в стране попросили всего несколько сотен из них.

Союз предпринимателей и работодателей всячески способствует привлечению украинских мигрантов в страну, а также просит правительство Польши принять меры по их дальнейшей ассимиляции.

Напомним, 19 декабря правительство Германии согласовало текст закона об иммиграции, который позволит с 2020 года привлекать на работу граждан иных государств, не входящих в Евросоюз, и в частности граждан Украины.

Теперь законопроект должен одобрить бундестаг. ИА REGNUM

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