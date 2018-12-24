МИД КНР потребовал от США срочной отмены ордера на арест финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают ситуацию с финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу нарушением прав человека и международных законодательных норм и требуют от США отмены ордера на ее арест. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Вы говорите, что Великобритания и Евросоюз по этой проблеме занимают сторону Канады - честно говоря, мне кажется, это довольно странно. Какое это к ним имеет отношение? Где они были в самом начале, когда Канада по запросу США на противозаконных основаниях задержала высокопоставленного представителя китайской компании (имеется в виду финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу)?" - отметила она на регулярном брифинге, комментируя недавнее задержание канадских граждан по обвинению в угрозе госбезопасности Китая.

"Получается, что так называемые права человека для представителей разных стран трактуются по-разному. <…> Мы уже неоднократно высказывали нашу позицию по этому вопросу - мы снова требуем от канадской стороны исправить совершенные ошибки, незамедлительно предоставить госпоже Мэн полную свободу, обеспечить ее законные права", - добавила Хуа Чуньин.

Дипломат напомнила, что два из трех задержанных в КНР канадцев предприняли действия, наносящие ущерб национальной безопасности Китая. Хуа Чуньин также подчеркнула, что китайская сторона следит за тем, чтобы права этих лиц четко соблюдались, и с ними обращались уважительно.

"Мы также требуем от США незамедлительно отменить ордер на арест Мэн Ваньчжоу", - резюмировала она.