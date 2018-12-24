Хабаровск предлагают сделать городом федерального значения

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Хабаровск предложили сделать городом федерального значения. С такой инициативой в российское правительство намерены обратиться власти Хабаровского края. Об этом сообщил губернатор Сергей Фургал на пресс-конференции, посвящённой итогам года.

«Будем совместно разрабатывать программу и выходить на федеральный центр», — сказал он.

13 декабря Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Говорит Москва