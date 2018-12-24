Представители среднего класса покидают Нью-Йорк - СМИ
12:32 24.12.2018 Источник: Lenta.ru
Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса. Об этом пишет New York Post.
Как отмечается, «шокирующий исход» населения ярко показывают данные последней переписи населения. В среднем город теряет по 100 жителей каждый день — число уехавших сильно превышает число прибывающих. Связано это в том числе с повышением налогов, увеличением расходов на проживание и снижением зарплат из-за внедрения различных технологических решений.
По данным аналитиков, все это сильно ударяет по среднему классу, и в итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии (1930-е). Сейчас среди жителей города 48 процентов относятся к среднему классу с доходами в 30-60 тысяч долларов в год, 31 процент зарабатывает меньше, еще 21 процент считается богатыми.
«Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс», — отмечает экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.
Так, из приблизительно 175 тысяч новых рабочих мест в частном секторе, созданных с 2007 года, лишь менее 20 процентов получают доход, соответствующий среднему классу, указывает эксперт. По его словам, небезосновательно считать, что доходы среднего класса в городе снижаются даже быстрее, чем в других крупных населенных пунктах США, особенно из-за цен на жилье и в целом на жизнь.
Как отмечается, в целом средний класс сокращается по всей стране. Однако в таких городах, как Нью-Йорк, это особенно заметно: появляются в том числе закрытые и заколоченные магазинчики, растут арендные ставки, снижается потребительский спрос. По последним исследованиям, более миллиона из примерно 8,5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью. Lenta.Ru
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