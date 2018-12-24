Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале 2019 года - Матвиенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оглашение Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию точно состоится в первом квартале 2019 года. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поверьте, никаких тайных смыслов, конспирологических версий, которые иногда появляются в СМИ, здесь нет", - сказала спикер верхней палаты, отвечая на вопрос о том, почему глава государства не обратился с посланием в конце этого года. "У президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, что он регулярно и делает. Там не обозначено, что это должно быть перед новым годом, там нет дат", - пояснила она.

"В этом году президент выступил с посланием в марте, поэтому, соответственно, в первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных", - подтвердила Матвиенко.