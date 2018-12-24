Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России - СМИ

13:05 Источник: Эхо Москвы

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии. По данным издания Bloomberg, Москва усиливает свое влияние на внутреннюю политику африканской страны.

Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попал в число политиков, которые обратились за поддержкой к Москве. По данным Bloomberg, об этом шла речь на встрече представителя Каддафи-младшего с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, которая произошла в начале декабря.

Ранее Москва поддерживала фельдмаршала Халифу Хафтара, контролирующего восточную части Ливии, но с прошлого года этот подход начал меняться. По словам европейских дипломатов, изучающих стратегию России, теперь представители страны начали налаживать отношения со всеми противоборствующими группировками в Ливии. В том числе это подтверждается и частыми поездками ливийских политиков и крупных чиновников в Москву.

Bloomberg утверждает, что новая стратегия уже приносит первые плоды. Были заключены несколько крупных контрактов, в числе которых – соглашение с «Роснефтью» об инвестициях в разведку и добычу нефти в Ливии.

По данным Bloomberg, Россия пока не определилась с кандидатом на президентских выборах в Ливии. Голосование должно пройти весной следующего года. Саиф аль-Ислам Каддафи уже заявил о готовности принять участие в выборах. Эхо Москвы