В Дубае повесили самый большой елочный шар

13:20 Источник: REGNUM

Новогодний шар размером около семи метров стал самым большим в мире праздничным украшением. Соответствующий мировой рекорд зафиксирован в одном из торговых центров Дубая (ОАЭ), сообщает эмиратское издание The National.

Огромный металлический шар повесили в павильоне Star Atrium торгового центра The Dubai Mall. Его высота составляет 6,6 м, ширина — 4,7 м, вес — 1,1 тонны. Вокруг шара висят еще четыре огромных новогодних украшения.

Отмечается, что 15 человек собирали блестящий шар, похожий на очищенный мандарин, две ночи. Еще одну ночь занял подъем и монтаж украшения. ИА REGNUM