Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе М-4

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, семь были доставлены в больницу в результате столкновения фуры и микроавтобуса в Богучарском районе Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Воронежской области.

"На 773-м км трассы М-4 "Дон" в Богучарском районе произошло ДТП. Фура столкнулась с микроавтобусом, в котором находились девять человек. Двое мужчин погибли, семь доставлены в медучреждение", - сказала собеседница агентства.

На место выехали сотрудники полиции. Подробности происшествия уточняются. "Это не рейсовый автобус, он двигался в направлении Москвы. Все пострадавшие - мужчины", - уточнили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Воронежской области.

По данным синоптиков регионального центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в понедельник в Воронежской области идет мокрый снег, в отдельных районах с дождем, на дорогах - гололедица. Перепады температуры в течение суток - от минус трех до плюс двух градусов.