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Матвиенко выступила против законопроекта о запрете подарков учителям и врачам

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14:00 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала избыточным и оскорбительным законопроект о запрете дарить подарки учителям и врачам и выступила против принятия данной инициативы.

"Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов", - сказала спикер верхней палаты парламента, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос.

"Не надо искать там, где не надо. "Классик" [Виктор] Черномырдин говорил (в данном случае можно его вспомнить): "Хотели как лучше, а получилось как всегда", - процитировала политик бывшего главу правительства РФ. "Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против", - подчеркнула она.

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