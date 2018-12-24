Матвиенко выступила против законопроекта о запрете подарков учителям и врачам

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерацииназвала избыточным и оскорбительным законопроект о запрете дарить подарки учителям и врачам и выступила против принятия данной инициативы."Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов", - сказала спикер верхней палаты парламента, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос."Не надо искать там, где не надо. "Классик" [Виктор] Черномырдин говорил (в данном случае можно его вспомнить): "Хотели как лучше, а получилось как всегда", - процитировала политик бывшего главу правительства РФ. "Не надо перегибать, не надо дури, этого унизительного отношения к людям. Я против", - подчеркнула она.