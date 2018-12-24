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Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

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14:32 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.

"Выборы были страшные. Я много лет политике, все видела... но то, что увидела сейчас - это экстраординарно, - заявила она. - Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками... Подкуп масштабный по всем каналам, которые имеют действующие народные депутаты, принимавшие участие на стороне власти".

По словам Тимошенко, "снова вернулась та недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок". "Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп - все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, "через колено" власть принудила идти от Блока Петра Порошенко (БПП)".

Вместе с тем глава "Батькивщины" заявила о "впечатляющих результатах" своей партии. "По выборам глав территориальных общин, которые шли от партии, результат следующий: абсолютное первое место с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия "Батькивщина", второе место с 22,7% получила БПП, "Аграрная партия - 8,3%, радикальная - 7,1%, УКРОП - 7%", - сообщила Тимошенко

По ее данным, "Народный фронт" поддержали 3,4% голосовавших, "Самопомощь" - 3%, "Гражданскую позицию" Гриценко - 1,6%, "Свободу" - 1%.

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