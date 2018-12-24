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Новости

В России планируется развивать производственные мощности алюминиевого проката

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14:50 24.12.2018

Имеющиеся в России производственные мощности прокатных алюминиевых заводов позволяют выпускать до 480 тыс. т продукции. Загрузка этих мощностей составляет почти 80%, что говорит о нехватке мощностей для качественного развития прокатного направления алюминиевой отрасли. При этом качество данных мощностей также не всегда отвечает современным требованиям. Такие данные были приведены на состоявшемся в Алюминиевой ассоциации итоговом в 2018 году заседании сектора «Машиностроение».

В ходе работы было также отмечено, что прокатный рынок в России в 2018 году демонстрировал положительную динамику: производство составило 377 тыс. т и увеличилось на 3% по сравнению с 2017 годом. Мировой рост составил 3-5% и обеспечивался за счет автомобильной промышленности, фольги и алюминиевой банки.

Подводя итоги работы в направлении машиностроения, участники заседания отметили важность для отрасли реализации в 2018 году таких проектов, как строительство в Красноярске двух алюминиевых мостов, в сфере судостроения – создание надстройки из алюминия для круизного лайнера «Петр Великий», в сфере авиастроения – замена колес для самолетов ИЛ-76 на алюминиевые колеса и локализация производства авиационной фольги. Необходимо отметить важные проекты в сфере вагоностроения: заключение договора на поставку 200 алюминиевых вагонов-хопперов и разработку нового сплава для вагонов-цистерн под перевозку концентрированной азотной кислоты, а также производство трамваев с алюминиевым интерьером.

В направлении машиностроения в 2019 году будет продолжена работа, в первую очередь, по развитию импортозамещения и локализации производств, замене других материалов на алюминий и внедрение новых сплавов, а также в сфере стандартизации и госрегулирования.

По информации Алюминиевой ассоциации

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