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Экс-премьер Пакистана Наваз Шариф приговорен к 7 годам тюрьмы

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15:32 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к семи годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Решение по данному делу вынес в понедельник Антикоррупционный суд Исламабада, сообщает телеканал "Гео-ТВ".

В ходе прошедших 24 декабря слушаний в Антикоррупционном суде Исламабада было рассмотрено два отдельных дела, касавшихся отмывания денег и коррупции: дело стального комбината "Аль-Азиза" и инвестиционной фирмы "Флэгшип инвестмент". Решением суда по первому обвинению Шариф приговорен к 7 годам тюремного заключения, а также денежному штрафу в размере 2,5 млн долларов США. По второму разбирательству премьер-министр был оправдан.

Всего против бывшего премьер-министра Пакистана было возбуждено 3 уголовных дела о коррупции. Первое судебное разбирательство в отношении Наваза Шарифа было завершено 6 июля 2018 года. Тогда его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 8 млн долларов

Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).

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