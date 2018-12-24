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Новости

Ученые обнаружили у шимпанзе религиозные обряды

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16:00 24.12.2018

Наблюдения за шимпанзе указывают на существование у этих обезьян ритуалов, природа которых связана с религией. Ученые предполагают, что шимпанзе могут даже верить в Бога. Под ритуалами подразумеваются действия, которые не дают животным никакой осязаемой выгоды, однако позволяют им чувствовать себя, например, увереннее.

Как видно на видео ниже  — шимпанзе швыряют камни в дерево, под которым образуется целая груда булыжников, и делается все это, очевидно, не для развлечения и не для добычи еды.

"Примерно теми же чувствами руководствовались наши далекие предки, выкладывавшие из камней какие-то примитивные структуры. Мозг обезьян устроен схожим образом, поэтому центры мозга, отвечающие за религиозные переживания, просто не могут не проявлять себя. Ну и, соответственно, мы видим шимпанзе, которые пока освоили только совсем уж примитивные ритуалы, но со временем они могут начать, скажем, молиться Богу или делать еще что-нибудь в таком роде", — цитирует американских ученых издание The Independent.

Сообщества обезьян, у которых есть ритуальные обряды, были обнаружены на территории Западной Африки, однако ученые говорят, что ритуалы существуют и у живущих в других местах приматов.  planet-today.ru


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