Медведев сменил главу Росстата
16:12 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Павла Малкова руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Одновременно Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова. Как отмечается в документе, Суринов освобожден от должности по собственному желанию.
Согласно информации на сайте Минэкономразвития, Малков возглавляет департамент государственного управления МЭР.
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