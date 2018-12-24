Цена нефти WTI упала ниже $45 за баррель

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% и составила $44,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов.В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $45 за баррель в июле 2017 г.