ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе - МИД РФ
17:00 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшие дни начать полномасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений, - сказала она. - Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях".
"Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", - добавила Захарова.
Киев также может готовить провокацию в киберпространстве, в том числе при содействии находящихся на территории Украины представителей НАТО.
"На днях начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы. Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве", - подчеркнула дипломат.
"Вероятно, находящиеся на территории Украины представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности - дислоцируются в Таллине, Эстония - и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, оказывают консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции", - обратила внимание Захарова.
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