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Падение метеорита в Хабаровском крае не зафиксировали на Бурейской ГЭС

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17:40 24.12.2018 Источник: РБК

Сейсмические станции не зафиксировали крупных толчков или взрывов, свидетельствующих о падении метеорита в Хабаровском крае. Об этом РБК сообщил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.

«Ни одна из наших сейсмостанций, построенных вокруг Бурейской ГЭС, не зафиксировала никаких толчков или других сейсмологических явлений, которые могли бы свидетельствовать о либо падении метеорита, либо взрывах. А эти сейсмостанции позволяют фиксировать множество любых природных явлений», — заявил он и добавил, что Бурейская ГЭС работает в штатном режиме.

Ранее 24 декабря о падении метеорита агентству «Хабаровский край сегодня» ​сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По его словам, метеорит, упавший несколько дней назад, снес вершину сопки, которая обрушилась в реку Бурея примерно в 70 км от поселка Чекунда и перекрыла ее русло.

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