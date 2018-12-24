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Трамп рассказал о том, что отставленный глава Пентагона не считал проблемой

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18:50 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходился во мнении с подавшим в отставку министром обороны Джеймсом Мэттисом по вопросу оказания военной помощи странам, которые самостоятельно могут обеспечить свою обороноспособность. Как написал американский лидер в понедельник в "Твиттере", многие страны используют США для получения финансовой и военной выгоды.

"Мне не нравится, что многие страны используют дружбу с США, чтобы получить военную защиту и преимущество в торговле. Мы в значительной мере субсидируем вооруженные силы многих очень богатых стран по всем миру, пока эти страны используют США и [американских] налогоплательщиков [для получения преимущества] в торговле. Генерал Мэттис не считал это проблемой. Я считаю, и это будет исправлено!" - написал хозяин Белого дома.

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