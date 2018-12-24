Трофейную технику Вермахта переплавят на ступени для храма ВС РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени Главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, сообщил в понедельник на заседании общественного совета Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу.

"Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", - сказал министр.