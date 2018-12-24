Турция не рассматривает системы Patriot как альтернативу С-400
19:31 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение США приобрести зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Пэтриот" (Patriot) не повлияет на соглашение между Турцией и Россией относительно закупки зенитных систем С-400. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.
"Сделка по С-400 завершена, первые батареи будут поставлены в октябре 2019 году. Предложение по "Пэтриот" ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы", - сказал он.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать