Турция не рассматривает системы Patriot как альтернативу С-400

19:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение США приобрести зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Пэтриот" (Patriot) не повлияет на соглашение между Турцией и Россией относительно закупки зенитных систем С-400. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

"Сделка по С-400 завершена, первые батареи будут поставлены в октябре 2019 году. Предложение по "Пэтриот" ничего не изменит, потому что мы не рассматриваем их в качестве альтернатив друг другу. Мы можем получить и те, и другие системы", - сказал он.