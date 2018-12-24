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Трамп обозначил единственную проблему экономики США

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19:50 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп считает единственной проблемой экономики страны Федеральную резервную систему США, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка. Об этом президент США написал в понедельник в "Твиттере".

Хозяин Белого дома в последнее время неоднократно критиковал ФРС, выполняющую в США функцию центробанка, за повышение базовой учетной ставки, что может привести к замедлению экономического роста.

"Единственная проблема нашей экономики - это ФРС, - написал Трамп. - У них (руководителей ФРС - прим. ТАСС) нет чувства рынка, они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже то, что из-за позиции демократов по границе [деятельность федерального правительства] была приостановлена. ФРС - как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет чутья - он не может загнать мяч в лунку!"

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