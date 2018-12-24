Трамп обозначил единственную проблему экономики США
19:50 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп считает единственной проблемой экономики страны Федеральную резервную систему США, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка. Об этом президент США написал в понедельник в "Твиттере".
Хозяин Белого дома в последнее время неоднократно критиковал ФРС, выполняющую в США функцию центробанка, за повышение базовой учетной ставки, что может привести к замедлению экономического роста.
"Единственная проблема нашей экономики - это ФРС, - написал Трамп. - У них (руководителей ФРС - прим. ТАСС) нет чувства рынка, они не понимают необходимые торговые войны или сильный доллар, или даже то, что из-за позиции демократов по границе [деятельность федерального правительства] была приостановлена. ФРС - как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет чутья - он не может загнать мяч в лунку!"
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать