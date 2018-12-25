Силуанов: Росстату нужно обновление команды

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росстат нуждается в реформировании и обновлении методов работы при новом руководстве, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Организация нуждается в реформировании. Там (в Росстате - прим. ТАСС), конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы", - сказал он.