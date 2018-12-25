Из AppStore исчезло "целительное" от гомосексуальности приложение
20:15 24.12.2018
Apple удалила из AppStore реглигиозное приложение Living Hope Ministries после жалобы со стороны правозащитной ЛГБТ-организации. Об этом пишет Fortune.
Жалобу подала некоммерческая организация Truth Wins Out, защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества. Правозащитники указали, что приложение предлагало установить «более тесные отношения с Иисусом Христом» для «исцеления» от гомосексуальности.
Apple удалила приложение без предупреждения: Челетт пообещал, что оспорит это решение. Он объяснил, что Living Hope Ministries не пропагандирует ненависть к ЛГБТ-сообществу, а искренне хочет помочь его представителям, которые испытывают страдания из-за своей сексуальной ориентации. - Incrussia.ru
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