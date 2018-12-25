Натовские солдаты в Эстонии боятся получить обморожение

21:00 Источник: Газета.Ru

Военные из Бельгии, которые принимают участие в миссии НАТО в Эстонии, пожаловались на сезонное обмундирование. Об этом сообщает De Standaard со ссылкой на главу армейского профсоюза ACMP Роже Уссена. По его словам, 270 военнослужащих заявили, что боятся замерзнуть.

«Мы опасаемся, что наши военные получат обморожение», — сказал Уссен. Он приводит в пример, что военнослужащим выдали балаклавы, которые якобы были произведены еще в конце 50-х годов.