Восстанавливать Сирию вместо США будет Саудовская Аравия - Трамп

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Саудовской Аравии вместо США согласились выделить средства на восстановление Сирии. Об этом американский лидер написал в понедельник в "Твиттере".

"Саудовская Аравия вместо США согласилась выделить необходимые средства на восстановление Сирии. Видите? Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не великая страна США, которая находится в 5 тысячах милях [от Сирии]", - указал он.