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Колумбийский священник проповедовал в Испании, не имея духовного сана

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20:55 24.12.2018

В испанском регионе Андалусия разоблачили колумбийского священника, который в течение 18 лет служил в храмах, не будучи посвященным в духовный сан. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщило агентство France Presse со ссылкой на испанскую церковь.

В эту епархию входят две церкви 11-тысячного испанского города Медина-Сидония, в которых «фальшивый» священник служил с октября 2017 года.

Таинства святого причастия, совершенные этим священником, а также выслушанные им исповеди отныне «считаются недействительными», — заявил AFP официальный представитель епархии Кадиса и Сеуты.

По данным El País, священника зовут Мигель Анхель Ибарра. О том, что он никогда не был рукоположен, представителям испанской церкви стало известно 13 декабря из сообщения колумбийских «коллег». - Голос со всего мира.

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