Колумбийский священник проповедовал в Испании, не имея духовного сана
20:55 24.12.2018
В испанском регионе Андалусия разоблачили колумбийского священника, который в течение 18 лет служил в храмах, не будучи посвященным в духовный сан. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщило агентство France Presse со ссылкой на испанскую церковь.
В эту епархию входят две церкви 11-тысячного испанского города Медина-Сидония, в которых «фальшивый» священник служил с октября 2017 года.
Таинства святого причастия, совершенные этим священником, а также выслушанные им исповеди отныне «считаются недействительными», — заявил AFP официальный представитель епархии Кадиса и Сеуты.
По данным El País, священника зовут Мигель Анхель Ибарра. О том, что он никогда не был рукоположен, представителям испанской церкви стало известно 13 декабря из сообщения колумбийских «коллег». - Голос со всего мира.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать