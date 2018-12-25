Цены на нефть марок Brent и WTI продолжают падать
21:50 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,32% и составила $50,42 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $51 за баррель 31 августа 2017 года.
Цена фьючерса на нефть марки WTI, в свою очередь, упала на 5,66%, до $43,01 за баррель.
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