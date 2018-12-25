Dow Jones отметил Рождество рекордным обрушением

23:21 Источник: Газета.Ru

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 24 декабря рухнул ниже 22 тысяч пунктов, что сделало сочельник 2018 года худшим в истории для американских бирж, передает CNBC News.

Сообщается, что промышленный индекс Dow Jones упал на 653 пункта, что соответствует снижению на 2,91%.