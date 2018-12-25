На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской Андреевский флаг поднят во вторник на новом корвете "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) , передает корр. ТАСС с места события.

"Вручаю вам военно-морской флаг. И ни при каких условиях не спускайте его перед противником!", - заявил в ходе торжественной церемонии командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

Сторожевой корабль (по новой классификации - корвет) "Громкий" заложен на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 20 апреля 2012 года, спущен на воду 28 июля 2017 года. С августа 2018 года корвет проходил заводские ходовые и государственные испытания. Название "Громкий" является традиционным для российского флота - в начале XX века его носили эсминцы типа "Грозный" и "Новик", а в советское время - эсминец проекта 7 и сторожевой корабль проекта 1135М.

Как проходили испытания

Впервые в современной флотской практике члены государственной приемной комиссии участвовали в заводских ходовых испытаниях с первого дня. В ходе испытаний были подтверждены все заявленные производителем характеристики. Моряки отразили учебный налет авиации - ракетоносцев Ту-22М3, истребителей Су-35 и МиГ-31.

В акватории Японского моря вертолеты Ка-27, Ка-27пс и новейший Ка-27М совершили 14 дневных и 8 ночных посадок на корабль. Гидроакустики испытали новейшую буксируемую систему "Минотавр", обнаружив подводную лодку условного противника и поразив ее учебной торпедой комплекса "Пакет".

Также была проверена работа систем радиолокационной борьбы, связи, навигации и других. Имеющаяся на "Громком" артиллерийская установка А-190 смогла произвести около 90 выстрелов очередью - с максимальным темпом стрельбы, - что сами моряки считают крайне жестким испытанием.

Проект 20380

Проект сторожевого корабля 20380 разработан в начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Корабль водоизмещением 2,1 тыс. тонн вооружен противокорабельными ракетами "Уран", зенитным ракетным комплексом "Редут", артиллерийскими установками АК-630М и А-190, комплексом противолодочной защиты "Пакет- НК".

В составе Тихоокеанского флота в настоящее время есть только один корвет - "Совершенный", также построенный по проекту 20380 и сданный ВМФ в 2017 году. "Громкий" - шестой корабль серии, еще четыре корвета находятся в стадии строительства. Два из них предназначены для ТОФ.