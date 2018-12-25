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Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР

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07:10 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков восемь раз за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом во вторник сообщили журналистам в оборонном ведомстве республики.

"Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Сокольники, Логвиново, Калиновка и Желобок", - цитирует представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из артиллерийских орудий, минометов, вооружения БМП и гранатометов.

Очередная договоренность о прекращении огня и установлении так называемого школьного перемирия с полуночи 29 августа была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. С начала конфликта в Донбассе стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.

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