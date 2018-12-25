Определилась победительница конкурса "Мисс Москва"

07:34 Источник: РОСБАЛТ

В конкурсе «Мисс Москва» победила 24-летняя красавица

Девушка, представлявшая Центральный административный округ (ЦАО), обошла 48 конкурсанток, сообщили организаторы.

Претенденток оценивали не только по внешности, но и за ум и таланты.

Состязание, правом участвовать в котором наделены москвички до 32 лет, проходило на площадке Vegas City Hall.