Россияне назвали главное событие года

08:05 Источник: Эхо Москвы

Россияне назвали главное событие года. Согласно опросу «Левада-центра» это сразу два происшествия, — строительство Керченского моста и повышение пенсионного возраста. Об этом «Эху» рассказала социолог организациия. Карина Пипия добавила, что не последние строчки в списке также заняли события из украинской повестки дня, несмотря на снижение интереса к этой стране.