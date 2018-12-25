Экс-министр обороны Украины: Мы становимся раздражителем для Европы и Америки
08:20 25.12.2018 Источник: Lenta.ru
Украина становится раздражителем для США и европейских стран. Об этом в эфире «112 Украина» заявил бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук. По его словам, в последнее время ощущается, что Киев создает проблемы. «Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки», — сказал Кузьмук. Он также отметил, что страны демонстрируют усталость от украинских проблем, и самое страшное, что может произойти со страной — потеря политической поддержки.
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