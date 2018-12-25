Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов

08:28 Источник: MIGnews

Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов в рамках второго тура конкурса «Великие имена России», заявили в пресс-службе конкурса, сообщает Russia Today.

Так, во втором туре победителем в Архангельске стал писатель Фёдор Абрамов (63% голосов), в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко (58%), в Пензе — публицист Виссарион Белинский (46%), в Санкт-Петербурге — писатель Фёдор Достоевский (40%).

Московский аэропорт Внуково по итогам конкурса может получить имя авиаконструктора Андрея Туполева — 48% голосов.