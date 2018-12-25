Трамп делает для подрыва безопасности Америки больше, чем её враги - Райс

08:45

Американский механизм принятия решений по национальной безопасности сломался, и последний «смертельный удар» ему нанёс президент. Такое мнение в своей статье для The New York Times высказывает бывший советники экс-постпред США при ООН