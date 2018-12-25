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Трамп делает для подрыва безопасности Америки больше, чем её враги - Райс

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08:45 25.12.2018

Американский механизм принятия решений по национальной безопасности сломался, и последний «смертельный удар» ему нанёс президент Дональд Трамп. Такое мнение в своей статье для The New York Times высказывает бывший советник Барака Обамы и экс-постпред США при ООН Сьюзан Райс.

Она критикует американского президента за то, что он решил вывести войска из Сирии и Афганистана без составления необходимого плана действий или консультаций с советниками и конгрессом. По её словам, Трамп смог сделать для уничтожения нацбезопасности США больше, чем противники Вашингтона. Russian.rt

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