В Киеве опасаются утраты документов об "украинском Крыме"
09:00 25.12.2018
Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что с разрывом договора о дружбе с Россией не останется ни одного документа о том, что «Крым украинский».
Он отметил, что при подготовке этого документа украинскими властями ставился вопрос о чётком определении границ государства, включая полуостров.
«Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», — заявил Маломуж во время чата на «Главреде».
По мнению экс-главы СВР, это позволит Москве утверждать, что «нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым — украинский».
Он считает, что стоило прибегнуть к частичной денонсации и оставить выгодные для Киева положения. RT
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