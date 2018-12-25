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За автокефалию патриарх Варфоломей "взял" у Порошенко конфеты

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09:05 25.12.2018 Источник: Известия

Константинопольский патриарх Варфоломей взял за «автокефалию» для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад. Об этом он рассказал детям, которые пришли колядовать в стамбульский квартал Фанар, где находится резиденция архиепископа.

«С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал, остались два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает — герой», — цитирует разговор Варфоломея с детьми «РИА Новости».

При этом он добавил, что русская церковь обвиняет его в том, что он взял у Порошенко деньги.

15 декабря на Украине состоялся «объединительный собор». Главой новообразованной так называемой Православной церкви Украины был выбран «митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний (Сергей Думенко). Ожидается, что томос об автокефалии Константинополь передаст Киеву 6 января. Известия

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