Водителям официально разрешат увеличивать скорость до 110 и 130 км/ч

09:20 Источник: Известия

Водителям официально разрешат разгоняться до 110 км/ч на некоторых участках трасс, в частности в Псковской области и Пермском крае. А также до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре.

По мнению представителей госкомпании, увеличение максимально разрешенной скорости позволит снизить аварийность.

«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в ведомстве.

Эксперты сомневаются в целесообразности повышения лимита на отдельных участках, поскольку водитель должен будет постоянно отслеживать скоростной режим, что может привести к усталости. Кроме того, на многих участках сейчас скорость движения де-факто уже составляет 110 км/ч, поскольку водители могут превышать разрешенную скорость на 20 км/ч.