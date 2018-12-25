Эксперты оценили затраты на автономный рунет

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Законопроект о «суверенном интернете» при реализации создаст риски нарушения работы рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год, утверждают эксперты.

Авторы проекта настаивают, что закон необходим, как раз чтобы обеспечить стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект «Цифровая экономика». Коммерсантъ