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Депутаты гордумы Екатеринбурга отменили решение о повышении зарплаты мэру города

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10:00 25.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании во вторник отменили ранее принятое решение о кратном повышении зарплат мэру города и ряду чиновников горадминистрации, передает корр. ТАСС.

"Оплата труда высшего должностного лица муниципального образования, главы Екатеринбурга, будет осуществляться на общих основаниях, определенных действующей редакцией положения", - сказала заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

Ранее планировалось, что доход мэра должен составить 54,4 тыс. рублей, ежемесячно ему выплачивалось бы поощрение (3,8 оклада), также он получал бы годовую премию (65,6 окладов). Также депутаты ранее одобрили ежемесячную надбавку для части чиновников в размере 25 окладов, муниципальных служащих - 19 окладов.

На следующий день после решения гордумы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплат. Предусмотренные в бюджете средства на повышение зарплат будут перенаправлены на ремонт школ. Всего на эти цели дополнительно направят освободившиеся 356 млн рублей.

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