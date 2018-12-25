Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных
10:05 25.12.2018 Источник: Известия
Минобороны разработало поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе. В соответствии с проектом документа командиры частей и руководители учреждений займутся организаций обследования и освидетельствования членов семей военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства, сообщили «Известиям» в министерстве. По результатам будет дано заключение: позволяет ли этим людям здоровье жить в регионе, где служит офицер либо куда его планируют перевести. Под это правило подпадут также командировки на срок более трех месяцев в иностранные государства, «в том числе с неблагоприятным жарким климатом».
Офицеры смогут отказаться от перевода в регион с неблагоприятным климатом или командировки в другую страну. Основанием станут проблемы со здоровьем членов семьи, например сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. Минобороны начнет проводить медицинское обследование жен (мужей) и детей военнослужащих. Если проблема со здоровьем выявлена, когда семья уже живет в Арктике или в жарком регионе, это даст основания для перевода в места с более мягким климатом.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать