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Новости

Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных

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10:05 25.12.2018 Источник: Известия

Минобороны разработало поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе. В соответствии с проектом документа командиры частей и руководители учреждений займутся организаций обследования и освидетельствования членов семей военнослужащих и гражданских сотрудников военного ведомства, сообщили «Известиям» в министерстве. По результатам будет дано заключение: позволяет ли этим людям здоровье жить в регионе, где служит офицер либо куда его планируют перевести. Под это правило подпадут также командировки на срок более трех месяцев в иностранные государства, «в том числе с неблагоприятным жарким климатом».

Офицеры смогут отказаться от перевода в регион с неблагоприятным климатом или командировки в другую страну. Основанием станут проблемы со здоровьем членов семьи, например сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, психические отклонения. Минобороны начнет проводить медицинское обследование жен (мужей) и детей военнослужащих. Если проблема со здоровьем выявлена, когда семья уже живет в Арктике или в жарком регионе, это даст основания для перевода в места с более мягким климатом. 

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