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Новости

В районе Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалия

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10:20 25.12.2018 Источник: РБК

Сотрудники ФГБУ «Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировали тепловую аномалию в районе завала русла реки Буреи близ Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. 

По данным специалистов, аномалия возникла 12 декабря в 09:50 по местному времени (02:50 мск). Анализ спутниковых данных показал «значительные ландшафтные изменения», произошедшие в период с 9 по 12 декабря у реки Бурея выше водохранилища. Так, на снимке от 12 декабря отсутствует макушка одной из сопок и изменился земляной покров, на котором нет растительного покрова. «На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород», — указывается на сайте центра.

Накануне стало известно о сходе грунта на русло Буреи в Верхнебуреинском районе. Глава района Алексей Маслов сообщал, что причиной схода грунта стало падение метеорита, однако это версия не подтвердилась.  РБК

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