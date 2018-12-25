В РФ поставлен новый рекорд на ипотечном рынке
10:32 25.12.2018 Источник: РБК
Россияне в ноябре повторили октябрьский рекорд, взяв в ипотеку около 300 млрд руб., следует из предварительной оценки госкорпорации «Дом.РФ» и исследовательской компании Frank RG. Этот показатель на 29% превысил уровень ноября 2017 года, говорится в обзоре аналитического центра «Дом.РФ» (есть у РБК).
По уточненным данным, в октябре банки выдали 299,8 млрд руб. ипотечных кредитов (плюс 40,7% к октябрю 2017 года). Это рекордный месячный объем выдачи за всю историю развития рынка ипотеки в России, в ноябре этот рекорд был повторен. За два осенних месяца россияне взяли в ипотеку больше, чем за первый квартал 2018 года, и практически сколько же, сколько за первые пять месяцев предыдущего года.
Ипотечные кредиты в ноябре брались еще по ставкам, на которых не отразилось объявленное банками повышение (на 0,5–1,5 п.п.), вызванное сентябрьским решением ЦБ поднять ставку с 7,25 до 7,5%.
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