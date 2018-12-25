Россия готова дать субсидию НПЗ Белоруссии только в случае более полной интеграции стран

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам субсидию только в случае выполнения взятых обязательств в рамках Союзного государства и более полной интеграции экономик двух стран. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Налоговый маневр - наше внутренние дело, если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников - пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными", - сказал он.