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Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году

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11:20 25.12.2018 Источник: REGNUM

Очистку островов Арктики от металлолома планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу уточнил, что осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы РФ.

По его словам, в настоящее время Россия обладает не имеющей аналогов в мире военной инфраструктурой в Арктике. Восстановление аэродромов и создание современной инфраструктуры продолжается.

«Военная структура ВС РФ создается на арктических островах Земля Франца-Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова, а также на Курилах», — пояснил Шойгу.

Как сообщалось ранее, Минобороны России развернуло масштабное строительство в Арктике. Так, с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров.  ИА REGNUM

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