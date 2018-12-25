Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году
11:20 25.12.2018 Источник: REGNUM
Очистку островов Арктики от металлолома планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу уточнил, что осталось расчистить 9 тыс. кв. км арктических территорий, где базируются Вооруженные силы РФ.
По его словам, в настоящее время Россия обладает не имеющей аналогов в мире военной инфраструктурой в Арктике. Восстановление аэродромов и создание современной инфраструктуры продолжается.
«Военная структура ВС РФ создается на арктических островах Земля Франца-Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова, а также на Курилах», — пояснил Шойгу.
Как сообщалось ранее, Минобороны России развернуло масштабное строительство в Арктике. Так, с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров. ИА REGNUM
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать