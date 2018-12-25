Рост ВВП РФ в 2018 году составит 1,8%, инфляция - 4-4,1% - Силуанов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин ожидает, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 4-4,1% в годовом выражении, превысив таргет Банка России в 4%. При этом рост ВВП будет на уровне прогнозного показателя в 1,8%. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Год заканчиваем с ростом где-то 1,8% (ВВП). Инфляция где-то 4-4,1%, чуть наверное больше четырех", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в декабре ускорится до 0,5-0,6%, а по итогам 2018 года сложится на уровне 3,9-4%. Оценка роста ВВП Минфина и Минэкономразвития совпала.