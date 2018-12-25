Минск пригрозил ответить на размещение базы США в Польше

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минск пригрозил вместе с Москвой ответить на размещение базы США в Польше. Как заявил глава белорусского Минобороны Андрей Равков, региональная группировка войск России и Белоруссии обладает всеми возможностями, необходимыми для обороны и «адекватного ответа».

По его словам, наличие подобной группировки гарантирует безопасность российских и белорусских граждан — и это «эффективный фактор сдерживания».

Равков также подчеркнул, что Минск рассматривает перспективу появления американской базы в Польше как источник военной угрозы и относится к подобным предложениям Варшавы серьёзно. Говорит Москва